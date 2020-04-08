Брянские чиновники получили право штрафовать нарушителей режима самоизоляции

8 Апр 2020 2020-04-08T17:10:24+03:00

Указ будет действовать до конца года. Фото: Иван ВИСЛОВ

Указ об этом подписал глава региона

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Теперь штрафовать за нарушение режима самоизоляции в Брянской области могут и чиновники. Раньше этим правом были наделены только полицейские.

Указ о новых правах для сотрудников департаментов и управлений подписал губернатор Брянской области Александр Богомаз 7 апреля.

В перечне указаны сотрудники, которые уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях по статье 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

Указ будет действовать до конца года.

Кто сможет штрафовать брянцев, смотрите тут.

Однако права требовать паспорт у гражданина чиновники не могут. Эта функция остается только у полицейских.

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ИСТОЧНИК KP.RU