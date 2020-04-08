2020-04-08T16:08:21+03:00
Общество

Житель Брянска через суд пытается отменить режим всеобщей самоизоляции

Признать недействительным подпункт постановления правительства потребовал адвокат
Марина АНТОНОВА
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В Брянске подали в суд на областные власти за введение режима всеобщей изоляции в регионе. Административное заявление поступило в Брянский областной суд 6 апреля. Его подал адвокат.

Он требует в суде, чтобы признали недействительным подпункт постановления правительства Брянской области «О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области». Изменения в документ внесли 30 марта. Этот пункт гласит, что граждане могут покидать свои дома только в случае крайней необходимости: получить медицинскую помощь, сходить в магазин или в аптеку, выгулить собаку в 100 метрах от дома или выбросить мусор. В других случаях выходить из дома запрещено. Это не касается полицейских, медиков, пожарных и других предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

- Административное исковое заявление принято к производству, - сообщается на сайте Брянского областного суда. - Назначена подготовка дела к судебному разбирательству.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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