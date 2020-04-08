Надо думать и о людях, и об экономике

8 Апр 2020 2020-04-08T16:31:09+03:00

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2 апреля заместитель председателя Партии РОСТА Виктор Звагельский провел онлайн-пресс-конференцию, посвященную срочным мерам борьбы с обнищанием населения. Участниками конференции стали руководитель брянского отделения партии РОСТА Сергей Горелов и ряд предпринимателей региона, которые «вживую» смотрели и слушали выступавших участников.

- Высказанные предложения не просто нужные, но и весьма своевременные. Они однозначно помогут минимизировать последствия негативных явлений, связанных с самоизоляцией во время коронавирусной инфекцией, - заявил Сергей Горелов, - я неоднократно выступал с позицией, что настоящий бизнес, является одной из основ государства и обеспечивает бесперебойное и поступательное развитие государства. Поэтому в период возникновения таких явлений, предприятия, особенно, на которых работают тысячи сотрудников, т.е. уже по факту являющиеся социальными, требуют повышенного внимания. Прежде всего речь идёт о заводах, фабриках, промышленных производствах. Если на таких предприятия произойдёт сбой это отразится на других сферах.

Напомним, что в ходе конференции заместитель председателя Партии Роста Виктор Звагельский подчеркнул, что «все, что делает правительство – верно в краткосрочной перспективе. Но пандемия – это надолго. Ее последствия продлятся не неделю, и даже не один квартал. Поэтому в долгосрочной перспективе меры правительства - это в лучшем случае полумеры, а в худшем они работать вовсе не будут».

Позиция Сергея Горелова и брянских предпринимателей совпадает с позицией руководства партии, которое предлагает не просто дополнительные меры, но и иное качество мер. Поддержка бизнеса – это не поддержка бизнесменов, это поддержка миллионов людей, которые пока что еще получают зарплаты. Чтобы предотвратить волну увольнений, мы предлагаем разрешить работодателям отправлять сотрудников в бессрочный отпуск с выплатой пособия в размере не менее одного МРОТ в месяц. При условии сохранения предприятием рабочих мест - до января 2022 года снизить ставку соцвзносов до 15%.

Об этом сказал и музыкант и общественный активист Сергей Шнуров, который некоторое время назад приобрёл 79-летней пенсионерке Нине Макеевой из посёлка Комаричи Брянской области двухкомнатную квартиру. Тогда районные власти фактически самоустранились от проблем бабушки, которая ранее проживала в здании старинной конюшни.

Сейчас Сергей Шнуров включился в работу партии РОСТА и участвуя в конференции заявил: «Людям нужна не только косвенная, но и прямая поддержка. С каждым новым днем карантина и самоограничений денег у них в карманах становится все меньше.

Да, здоровье дороже. Но коллективное обнищание, которое все явственнее маячит впереди, вредит самочувствию не меньше. И мы настаиваем, что нужна гораздо большая «щедрость» бюджета.

Посмотрите на опыт США и других стран. Сенат и администрация Трампа недавно согласовали меры на 2 триллиона долларов. И большая их часть идет на прямую поддержку спроса. Всем американцам с годовым доходом меньше 75 тыс. долларов раздадут по 1200 долларов (семьям с детьми – еще и 500 долларов на каждого ребенка). И еще куча пособий разного калибра. Мы, конечно, не Америка. Но это не означает, что нашу традиционную политику экономии возможно продолжать даже сейчас, когда замаячил призрак социальной катастрофы».

От лица Партии РОСТА Шнуров предложил правительству всем взрослым россиянам с месячным доходом меньше 5 МРОТ разово перечислить сумму в размере двух МРОТ. А каждому несовершеннолетнему - одного МРОТ. Таких взрослых в стране почти 57 млн. человек, посчитал Шнуров, детей еще почти 33 миллиона. Денег на выплаты потребуется около 2,2 трлн руб.

Можно ли найти деньги на социальную поддержку?

В партии РОСТА уверены, что резервов у государства для такого шага вполне достаточно. Тот же Фонд национального благосостояния в 8,25 трлн. руб. Есть резервы Банка России в 34,6 трлн. руб, и ЦБ может предоставить правительству нужные средства, к примеру, выкупив нужный объем облигаций федерального займа.

Среди других предложений партии по поддержанию благосостояния россиян - разрешить семьям, имеющим право на материнский капитал, получить до 50% суммы денежными средствами, предоставить всем отсрочку по ипотечным и потребительским кредитам, а также по оплате ЖКХ до 1 января 2021 года.

Да, коммерческие банки от таких мер пострадают. И Банк России не должен оставаться в стороне, считают в Партии Роста. Надо отменить для них резервирование по всем кредитам, по которым установлена отсрочка, а процентные ставки при реструктуризации сохранены. Сегодня на корреспондентских счетах в ЦБ находятся 2,6 трлн руб., принадлежащих коммерческим банкам.

Радикализация мер поддержки, к которым призывает партия, касается не только личного потребления. В ходе конференции её участники призвали правительство полностью освободить от налогов на три года все предприятия МСП на специальных режимах налогообложения, провести для МСП налоговую амнистию. А для всех остальных отложить оплату налогов на первый квартал 2021 года - с возможной ее реструктуризацией. Тарифы инфраструктурных монополий предложено на два года заморозить, и на полгода, начиная с апреля, предоставить отсрочку по их уплате в 50%.

Эти меры фактически становятся антикризисной программой партии, которая способна вывести страну не только из серьёзных испытаний, но и помочь занять ведущее положение в мировой экономике.

ИСТОЧНИК KP.RU