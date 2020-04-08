2020-04-08T14:49:29+03:00
Происшествия

В Выгоничском районе осудили похитителя металла с грузовых поездов

Сталь и чугун могли повредить инфраструктуру железной дороги
Марина АНТОНОВА
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В Выгоничском районе осудили похитителя металла с грузовых поездов. Мужчине назначили год условно с испытательным сроком на один год. Приговор суда уже вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Мужчину поймали при очередной попытке похитить перевозимый из России в Белоруссию металл. Груз находился в открытых полувагонах.

Брянец сбрасывал металлические болванки на железнодорожное полотно. Это могло повредить пути, поезд, а также системы электрификации, сигнализации и блокировки. Все это создавало угрозу транспортной безопасности. Могли сойти с рельсов железнодорожные составы из-за того, что на путях находятся посторонние предметы. На этих же путях ходят и пассажирские поезда.

Преступника задержали в ноябре прошлого года транспортные полицейские. Он был уже не раз судим. И теперь выслушал очередной обвинительный приговор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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