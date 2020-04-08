В Брянской области в марте снизились перевозки пассажиров на железной дороге
В Брянской области из-за коронавируса в марте на 19 процентов снизились перевозки пассажиров на железной дороге. На пригородных направлениях перевезли 325 тысяч человек. Это на 15 процентов меньше, чем в том же периоде прошлого года. В поездах дальнего следования проехали 72 тысячи пассажиров. Это на 28 процентов меньше, чем в марте 2019-го.
- На снижение числа пассажиров в регионе повлияла неблагоприятная эпидемиологическая ситуация и отсутствие возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия, - говорят в Службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.
Брянцам напоминают, что из-за эпидемии коронавируса можно вернуть билеты. Это касается тех пассажиров, которые планировали путешествие до 1 июня. Железнодорожники разработали систему дистанционной отмены поездки. Для этого нужно позвонить по телефону.
Телефон единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.
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ИСТОЧНИК KP.RU