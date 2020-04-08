2020-04-08T13:59:59+03:00
Общество

В Брянской области в марте снизились перевозки пассажиров на железной дороге

Дистанционно вернуть билет на поезд можно на поезда, отправляющиеся до 1 июня
Марина АНТОНОВА
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Пассажиров на поездах дальнего следования стало на 28% меньше.Пассажиров на поездах дальнего следования стало на 28% меньше.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области из-за коронавируса в марте на 19 процентов снизились перевозки пассажиров на железной дороге. На пригородных направлениях перевезли 325 тысяч человек. Это на 15 процентов меньше, чем в том же периоде прошлого года. В поездах дальнего следования проехали 72 тысячи пассажиров. Это на 28 процентов меньше, чем в марте 2019-го.

- На снижение числа пассажиров в регионе повлияла неблагоприятная эпидемиологическая ситуация и отсутствие возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия, - говорят в Службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

Брянцам напоминают, что из-за эпидемии коронавируса можно вернуть билеты. Это касается тех пассажиров, которые планировали путешествие до 1 июня. Железнодорожники разработали систему дистанционной отмены поездки. Для этого нужно позвонить по телефону.

Телефон единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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