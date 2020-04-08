В Жуковском районе под суд пойдет бывший глава администрации

8 Апр 2020 2020-04-08T13:15:51+03:00

Уголовное дело в ближайшее время передадут в суд. Чиновнику грозит до 10 лет колонии. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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В Жуковском районе завершили расследование уголовного дела бывшего главы районной администрации.

Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в феврале 2016 года и в январе 2018 года глава администрации Жуковского района передал компании АО «Родина» в собственность 35 земельных участков. Их площадь составила около 2800 гектар. Ущерб бюджету оценили в 36 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Уголовное дело в ближайшее время передадут в суд. Чиновнику грозит до 10 лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU