2020-04-08T12:57:31+03:00
Общество

Премии медикам в Брянске: какие положены и кому выплатят

Премии положены медикам в Брянске, боровшимся с коронавирусом
Мария Дедкова
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Стимулирующие выплаты к зарплате получат и те, кто работает стационаре, и те кто трудится в первичном звене и в службе скорой помощи.Стимулирующие выплаты к зарплате получат и те, кто работает стационаре, и те кто трудится в первичном звене и в службе скорой помощи.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянске медикам, которые ведут борьбу с коронавирусом положены премии. Средства на доплату врачам и медсестрам за дополнительную нагрузку и риск выделили из областного и федерального бюджетов. Всего - 146 миллионов рублей.

По словам директора департамента здравоохранения Андрея Бардукова, стимулирующие выплаты к зарплате получат и те, кто работает стационаре, и те кто трудится в первичном звене и в службе скорой помощи. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Брянская губерния".

В больницах врачи к зарплате получат 25 тысяч рублей из федерального бюджета и 13 тысяч - из регионального. Медсестры - 12,6 тысячи рублей и 7 тысяч рублей соответственно. Младший медицинский персонал - 7,5 тысячи рублей и 5 тысяч рублей.

Для врачей скорой помощи и ФАПов федеральная надбавка составит 20 тысяч рублей, региональная - 13 тысяч. Фельдшерам и медсестрам скорой помощи дополнительно дадут 10 тысяч из федеральной казны и 7 тысяч рублей из местного бюджета.

Деньги начислят работникам за две недели марта и за апрель. Выплаты продолжатся, если ситуация с коронавирусной инфекцией останется напряженной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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