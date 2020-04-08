Новые случаи заболевания коронавирусом в Брянске 8 апреля 2020 года
В Брянске 8 апреля 2020 года выявили новые случаи заболевания коронавирусом. Диагноз подтвердился еще у одного человека. Об этом в 11.30 сообщили в региональном оперативном штабе.
Таким образом, общее количество заболевших в Брянске на 8 апреля 2020 года составляет 57 человек. При этом троих в среду должны выписать из больницы.
Напомним, по предварительным данным, озвученным брянским губернатором, в регионе зафиксировали 102 случая заболевания коронавирусом. Большинство заболевших – прихожане церкви «Пробуждение» в Бежице.
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ИСТОЧНИК KP.RU