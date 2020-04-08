Новые случаи заболевания коронавирусом в Брянске 8 апреля 2020 года

8 Апр 2020 2020-04-08T11:58:49+03:00

В Брянске 8 апреля 2020 года коронавирус подтвердили еще у одного человека

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В Брянске 8 апреля 2020 года выявили новые случаи заболевания коронавирусом. Диагноз подтвердился еще у одного человека. Об этом в 11.30 сообщили в региональном оперативном штабе.

Таким образом, общее количество заболевших в Брянске на 8 апреля 2020 года составляет 57 человек. При этом троих в среду должны выписать из больницы.

Напомним, по предварительным данным, озвученным брянским губернатором, в регионе зафиксировали 102 случая заболевания коронавирусом. Большинство заболевших – прихожане церкви «Пробуждение» в Бежице.

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ИСТОЧНИК KP.RU