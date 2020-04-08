2020-04-08T11:27:11+03:00
Происшествия

В Брянске двое уголовников в масках ограбили пенсионеров

Злоумышленников поймали
Мария Дедкова
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Суда брянцы будут ждать под стражей.Суда брянцы будут ждать под стражей.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Брянске двое неизвестных ограбили двух пенсионеров.

О случившемся полицейские узнали от жителей Советского района, которые позвонили правоохранителям. Оказалось, двое неизвестных мужчин в масках выбили входную дверь и забрались в частный дом, где жили двое пенсионеров. Они избили 81-летнего хозяина и стали искать деньги. Еще один 83-летний старик испугался грабителей и сам отдал 200 тысяч рублей.

К счастью, злоумышленников нашли. Ими оказались уже судимые горожане 24 и 36 лет. Брянцы нигде не работали, поэтому деньги стариков быстро поделили на месте, а потом потратили.

На горожан уже завели уголовное дело по статье «Грабеж», отметили в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Суда они будут ждать под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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