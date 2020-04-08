2020-04-08T11:09:02+03:00
Происшествия

На трассе в Дятьковской районе перевернулась легковушка: ранены двое

Пострадавших госпитализировали
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

На трассе в Дятьковском районе произошло ДТП. Около 0.16 7 апреля на 16-м километре автодороги «Брянск - Дятьково» легковушка съехала в кювет.

По предварительной информации, 29-летний водитель за рулем "Ниссан Санни" сел за руль без прав. Автомобилист съехал кювет, где машина опрокинулась.

Как сообщают в областной Госавтоинспекции, в ДТП пострадали двое. 46-летний пассажир получил вывих ключицы. Его 42-летняя спутница сломала ребро. Пострадавших госпитализировали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ запускает собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом
В Жуковском районе под суд пойдет бывший глава администрации
Закон не писан
Премии медикам в Брянске: какие положены и кому выплатят
Новые случаи заболевания коронавирусом в Брянске 8 апреля 2020 года
Не плачь, потерявший!
В Брянске двое уголовников в масках ограбили пенсионеров
На трассе в Дятьковской районе перевернулась легковушка: ранены двое
В Брянске появилась вода отличного качества!
В Брянске за сутки не подтвердили новых случаев заражения коронавирусом
В Брянске выпишут первых трех пациентов после коронавируса
Брянцы ночью наблюдали Суперлуние 2020
Брянские чиновники надели медицинские маски на заседании
В Брянске помыли площадь перед Курганом Бессмертия
Неоправданный рост цен в регионе - под личным контролем Бориса Пайкина
Брянцам предложили пожаловаться на УК, не дезинфицирующие подъезды
Губернатор Александр Богомаз пообещал поддержать брянских бизнесменов
В Брянске ищут свидетелей ДТП на улице Красноармейской
В Брянске возобновилось строительство Литейного моста
В Брянской области нашли живой пропавшую 18-летнюю девушку