На трассе в Дятьковской районе перевернулась легковушка: ранены двое

8 Апр 2020 2020-04-08T11:09:02+03:00

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На трассе в Дятьковском районе произошло ДТП. Около 0.16 7 апреля на 16-м километре автодороги «Брянск - Дятьково» легковушка съехала в кювет.

По предварительной информации, 29-летний водитель за рулем "Ниссан Санни" сел за руль без прав. Автомобилист съехал кювет, где машина опрокинулась.

Как сообщают в областной Госавтоинспекции, в ДТП пострадали двое. 46-летний пассажир получил вывих ключицы. Его 42-летняя спутница сломала ребро. Пострадавших госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU