2020-04-08T10:16:25+03:00
Общество

В Брянске за сутки не подтвердили новых случаев заражения коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в Брянске 8 апреля 2020 года составляет 56 человек
Марина АНТОНОВА
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Ждут подтверждения диагноза еще 46 жителей Брянской области.Ждут подтверждения диагноза еще 46 жителей Брянской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянске за прошедшие сутки не подтвердили новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Число заболевших на утро 8 апреля 2020 года составило 56 человек. Напомним, за день до этого коронавирус выявили у 32 брянцев.

Еще требуют подтверждения анализы 46 человек. Первые пробы дали положительный результат.

Большинство заболевших - это прихожане церкви "Пробуждение" в Бежице. Из 300 человек, которых обследовали на вирус, заболевание предварительно подтвердили у 89 прихожан и их родных. Представители религиозной организации говорят, что не они стали источником заражения, как пишут многие. Люди, приехавшие из Испании и не соблюдавшие карантин, к церкви никак не относятся.

Церковь "Пробуждение" на улице Индустриальной опечатали. Деятельность религиозной организации приостановили на 90 суток. Решение пока не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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