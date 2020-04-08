В Брянске выпишут первых трех пациентов после коронавируса

8 Апр 2020 2020-04-08T09:18:22+03:00

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В Брянске выпишут первых трех пациентов, перенесших коронавирус. Об этом написал брянский губернатор Александр Богомаз в своих социальных сетях.

«Они выздоровели и чувствуют себя хорошо, - пишет глава региона. - У всех анализ показал отсутствие коронавируса в организме».

Напомним, в Брянской области на 8 апреля 2020 года официально подтверждено 56 случаев заболевания коронавирусом. Еще 46 человек ждут окончательной постановки диагноза. Первые пробы дали положительный результат. Большинство пациентов с коронавирусом в брянских больницах болеют в легкой форме.

С 6 апреля работникам брянских предприятий и организаций выдали 130 тысяч пропусков для передвижения по городу. Больше 60 тысяч горожан вышли на работу в Брянске. Остальных губернатор призвал соблюдать режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU