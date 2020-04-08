Брянцы ночью наблюдали Суперлуние 2020

8 Апр 2020 2020-04-08T08:29:21+03:00

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Жители Брянской области в ночь на 8 апреля могли наблюдать Суперлуние 2020. Небесное светило максимально приблизилось к Земле. Луна находилась от нашей планеты в 356908 километрах. В этом году ближе она уже не будет. Да и во всем 21-м веке Луна приблизится к Земле меньше, чем на 356500 километров, дважды. Эти Суперлуния можно будет увидеть 25 ноября 2034 года и 6 декабря 2052 года, сообщает сайт kp.ru.

В Брянской области ночь была ясной. Жители делятся фотографиями необыкновенно яркой Луны в социальных сетях. Лунная ночь немного скрасила времяпрепровождение жителей 311-го квартала в Брянске. Они пишут, что им отключали свет.

Фото: Алексей Шалимов.

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ИСТОЧНИК KP.RU