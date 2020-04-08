2020-04-08T08:29:21+03:00
Общество

Брянцы ночью наблюдали Суперлуние 2020

Небесное светило приблизилось максимально к Земле
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, "Типичный Брянск".Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
Изменить размер текста:

Жители Брянской области в ночь на 8 апреля могли наблюдать Суперлуние 2020. Небесное светило максимально приблизилось к Земле. Луна находилась от нашей планеты в 356908 километрах. В этом году ближе она уже не будет. Да и во всем 21-м веке Луна приблизится к Земле меньше, чем на 356500 километров, дважды. Эти Суперлуния можно будет увидеть 25 ноября 2034 года и 6 декабря 2052 года, сообщает сайт kp.ru.

В Брянской области ночь была ясной. Жители делятся фотографиями необыкновенно яркой Луны в социальных сетях. Лунная ночь немного скрасила времяпрепровождение жителей 311-го квартала в Брянске. Они пишут, что им отключали свет.

Фото: Алексей Шалимов.

Фото: Алексей Шалимов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24