2020-04-07T22:01:56+03:00
Общество

Брянские чиновники надели медицинские маски на заседании

Оно было посвящено распространению коронавируса
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
Изменить размер текста:

Брянские чиновники надели медицинские маски на заседании оперативного штаба в областном правительстве. Оно проходило в понедельник, 6 апреля. В нем участвовали губернатор, его заместители, руководители областного УМВД, Роспотребнадзора, председатель облдумы, руководители Брянска и другие высокопоставленные лица.

Глава региона Александр Богомаз не стал пренебрегать средством защиты. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Глава региона Александр Богомаз не стал пренебрегать средством защиты.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Очередное заседание отличалось от всех предыдущих тем, что все присутствующие надели медицинские маски. До этого у горожан возникал вопрос: почему чиновники сами не следуют своим же рекомендациям.

То ли маски поступили в достаточном количестве в аптеки города, то ли в правительстве испугались роста числа зараженных коронавирусом в Брянске. Теперь чиновникам осталось сесть через одно кресло, чтобы еще больше обезопасить себя. Социальную дистанцию в полтора-два метра они пока не соблюдают.

Напомним, в Брянске, по предварительным данным, число заболевших составило 102 человека.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянские чиновники надели медицинские маски на заседании
В Брянске помыли площадь перед Курганом Бессмертия
Неоправданный рост цен в регионе - под личным контролем Бориса Пайкина
Брянцам предложили пожаловаться на УК, не дезинфицирующие подъезды
Губернатор Александр Богомаз пообещал поддержать брянских бизнесменов
В Брянске ищут свидетелей ДТП на улице Красноармейской
В Брянске возобновилось строительство Литейного моста
В Брянской области нашли живой пропавшую 18-летнюю девушку
«ЭР-Телеком» объявляет финансовые и операционные результаты за 2019 год
В Брянске не планируют запрещать посещать кладбища на Пасху
В Брянске могут закрыть поликлиники
Стань героем во время самоизоляции!
Жителей Брянска начнут штрафовать после получения пропусков
За день с брянских улиц убрали больше 700 тонн песка
В Брянске начали ремонтировать ямы на дорогах
Жителям Брянской области разрешили пользоваться личным транспортом
Брянцы получили 130 тысяч пропусков
В Брянской области насчитали 2679 детей-сирот
Брянцы смогут сдать налоговые декларации до 30 июля
В Брянске во время самоизоляции на работу выйдут 60 тысяч человек
Брянских рыбаков просят оставаться дома во время режима самоизоляции
ВТБ принял более 700 заявок на кредитные каникулы в рамках нового закона
Брянская область вышла на восьмое место по числу заболевших коронавирусом
У торгового центра в Бежице брянец до смерти забил приятеля
Брянским медикам после работы с заболевшими коронавирусом выплатят 146,5 миллиона рублей
Коронавирус заставил брянцев чаще предохраняться
В Брянской области банки переходят на новый режим работы на время самоизоляции
В Брянской области коронавирусом впервые заболел ребенок