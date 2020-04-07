7 Апр 2020 2020-04-07T22:01:56+03:00

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Брянские чиновники надели медицинские маски на заседании оперативного штаба в областном правительстве. Оно проходило в понедельник, 6 апреля. В нем участвовали губернатор, его заместители, руководители областного УМВД, Роспотребнадзора, председатель облдумы, руководители Брянска и другие высокопоставленные лица.

Глава региона Александр Богомаз не стал пренебрегать средством защиты.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Очередное заседание отличалось от всех предыдущих тем, что все присутствующие надели медицинские маски. До этого у горожан возникал вопрос: почему чиновники сами не следуют своим же рекомендациям.

То ли маски поступили в достаточном количестве в аптеки города, то ли в правительстве испугались роста числа зараженных коронавирусом в Брянске. Теперь чиновникам осталось сесть через одно кресло, чтобы еще больше обезопасить себя. Социальную дистанцию в полтора-два метра они пока не соблюдают.

Напомним, в Брянске, по предварительным данным, число заболевших составило 102 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU