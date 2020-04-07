Неоправданный рост цен в регионе - под личным контролем Бориса Пайкина

7 Апр 2020 2020-04-07T21:27:46+03:00

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Напомним, 17 марта 2020 Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Федеральной антимонопольной службе провести работу по противодействию роста цен на товары и обратил внимание на необходимость жестко реагировать на любые попытки наживаться на существующей эпидемической ситуации посредством взвинчивания цен на продукты первой необходимости и лекарственные препараты.

Но, несмотря на это, многие предприниматели и владельцы магазинов завышают цены почти в два раза и создают все больше проблем напуганным кризисной ситуацией жителям Брянской области. На днях лимоны и имбирь стали «золотыми»,их цена возросла в несколько раз, ртутный градусник продается по цене трех, а обычные марлевые бинты по цене превратились в эластичные повязки.

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин взял ситуацию в Брянской области под личный контроль и организовал горячую линию, на которую может позвонить любой желающий, заметивший явно «завышенные» цены на продукты или лекарственные препараты.

Начиная с 26 марта, поступило более 100 обращений от граждан Брянской области о росте цен на отдельные товары. По каждому обращению оперативно направлены запросы в прокуратуру и управление федеральной антимонопольной службы.

Отдельно хотим искренне поблагодарить всех неравнодушных людей за участие в нашей акции по контролю цен. Если вы заметили повышение цены на привычные позиции, вы можете сообщить об этом, отправив смс или сообщение в любом удобном для вас мессенджере (WhatsApp, Viber, Telegram) на номер: 8-910-234-94-37

ИСТОЧНИК KP.RU