Губернатор Александр Богомаз пообещал поддержать брянских бизнесменов
Брянским предпринимателям пообещали оказать поддержку в сложных условиях, сложившихся из-за распространения коронавируса. Об этом на встрече с журналистами рассказал глава региона Александр Богомаз.
По словам губернатора, над конкретными мерами сейчас работают специалисты. В рабочую группу включили сотрудников департамента экономического развития и депутатов.
Бизнесменов хотят освободить от налогов на землю и имущество.Предприниматели смогут повременить с оплатой ЖКХ. Глава региона отметил, что владельцы торговых центров должны освободить арендаторов от выплат за нерабочий апрель.
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ИСТОЧНИК KP.RU