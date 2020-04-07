Губернатор Александр Богомаз пообещал поддержать брянских бизнесменов

7 Апр 2020 2020-04-07T17:13:32+03:00

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Брянским предпринимателям пообещали оказать поддержку в сложных условиях, сложившихся из-за распространения коронавируса. Об этом на встрече с журналистами рассказал глава региона Александр Богомаз.

По словам губернатора, над конкретными мерами сейчас работают специалисты. В рабочую группу включили сотрудников департамента экономического развития и депутатов.

Бизнесменов хотят освободить от налогов на землю и имущество.Предприниматели смогут повременить с оплатой ЖКХ. Глава региона отметил, что владельцы торговых центров должны освободить арендаторов от выплат за нерабочий апрель.

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ИСТОЧНИК KP.RU