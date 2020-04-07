В Брянской области нашли живой пропавшую 18-летнюю девушку

7 Апр 2020 2020-04-07T16:12:29+03:00

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В Брянской области нашли живой пропавшую 18-летнюю Марину Зайцеву.

О том, что девушка исчезла стало известно 1 апреля. Она ушла в неизвестном направлении еще 14 февраля в Севске и могла находиться в любом районе.

Но, к счастью, 7 апреля поиски благополучно завершились. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск".

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ИСТОЧНИК KP.RU