В Брянске могут закрыть поликлиники

7 Апр 2020 2020-04-07T15:26:11+03:00

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В Брянске могут закрыть для посетителей поликлиники. Этот вопрос обсуждал на заседании оперативного штаба в областном правительстве во вторник, 7 апреля. Такая мера может помочь купировать распространение коронавируса в регионе. Консультацию врача можно будет получить дистанционно.

Кстати, в брянских поликлиниках после введения режима повышенной готовности начали измерять температуру пациентам бесконтактными градусниками. В некоторых на входе посетителям дезинфицируют руки. В поликлиниках отменили все плановые осмотры, диспансеризации. В медучреждениях могут оказать только экстренную помощь. Это касается и стоматологических поликлиник.

Напомним, 7 апреля в Брянской области число заболевших составило 56 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU