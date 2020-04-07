2020-04-07T15:26:11+03:00
Общество

В Брянске могут закрыть поликлиники

Этот вопрос обсуждали на заседании оперативного штаба
Марина АНТОНОВА
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Консультацию врача можно будет получить дистанционно.Консультацию врача можно будет получить дистанционно.Фото: Алексей ФОКИН
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В Брянске могут закрыть для посетителей поликлиники. Этот вопрос обсуждал на заседании оперативного штаба в областном правительстве во вторник, 7 апреля. Такая мера может помочь купировать распространение коронавируса в регионе. Консультацию врача можно будет получить дистанционно.

Кстати, в брянских поликлиниках после введения режима повышенной готовности начали измерять температуру пациентам бесконтактными градусниками. В некоторых на входе посетителям дезинфицируют руки. В поликлиниках отменили все плановые осмотры, диспансеризации. В медучреждениях могут оказать только экстренную помощь. Это касается и стоматологических поликлиник.

Напомним, 7 апреля в Брянской области число заболевших составило 56 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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