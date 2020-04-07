Жителей Брянска начнут штрафовать после получения пропусков

7 Апр 2020 2020-04-07T14:11:27+03:00

Это касается тех, кто нарушил условие самоизоляции

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Жителей Брянска обещают начать штрафовать через два дня, в среду, 8 апреля. Это касается тех горожан, которые нарушили режим самоизоляции. Пока полицейские ограничиваются предупреждениями. Об этом говорил брянский губернатор во время рабочей поездки в областную больницу, семиэтажный корпус которой отдали под инъецированных коронавирусом.

Не все сотрудники предприятий и организаций в городе, которые должны работать этот месяц, получили пропуска. Когда эта работа завершится, полицейские начнут выписывать штрафы.

Кстати, в Брянске выдадут больше 60 тысяч пропусков. Еще столько же получили работники в районах области. Всего выписали 130 тысяч пропусков. Их получили около 10 процентов населения региона.

Как получить пропуск для передвижения по городу, читайте здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU