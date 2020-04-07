В Брянске начали ремонтировать ямы на дорогах

7 Апр 2020 2020-04-07T13:36:35+03:00

Дорожники приступили к работе после недельного перерыва. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предприятия сферы дорожного хозяйства отнесли к действующим непрерывно

Изменить размер текста: A A

В Брянске начался ямочный ремонт дорог. Выбоины залатали на улицах Октябрьской, Камозина, в Московском проезде и других. Общая площадь ремонта составила 170 квадратных метров.

Дорожники начали красить бордюры в Бежицком и Фокинском районах, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Рабочие наносят на пешеходных переходах дорожную разметку, которая не пережила зиму. В понедельник, 6 апреля, разметили 16 переходов. С начала сезона новая разметка появилась на 99 «зебрах» в городе.

Кстати, дорожное управление отнесли в непрерывно действующим организациям на время самоизоляции. Поэтому дорожники приступили к работам после недельного перерыва.

Всего на работу выйдут 130 тысяч брянцев. Остальные должны сидеть дома до 30 апреля.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU