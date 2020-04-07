Жителям Брянской области разрешили пользоваться личным транспортом
За это их не будут штрафовать
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Брянцам разрешили пользоваться личным транспортом. Об этом сказал губернатор области Александр Богомаз на встрече с журналистами.
Это не будет являться нарушением и за это не будут штрафовать.
Однако прогуливаться по улицам в период самоизоляции нельзя. Выходить из дома можно тем, кто имеет пропуск или если есть крайняя необходимость.
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ИСТОЧНИК KP.RU