В Брянске во время самоизоляции на работу выйдут 60 тысяч человек

7 Апр 2020 2020-04-07T13:21:35+03:00

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В Брянске во время самоизоляции на работу выйдут около 60 тысяч человек. Это сотрудники системообразующих предприятий и тех организаций, которые утвердили в правительстве региона. Это около 10 процентов всего населения, сказал Александр Богомаз в прямом эфире «России 24». По словам главы региона, в условиях повышенной готовности это возможно.

Еще столько же человек пойдут трудиться в области. Сейчас у сельхозпредприятий начинается посевная. В поля вышли шесть тысяч единиц техники. Они вносят в почту необходимые удобрения. В Брянской области нужно засеять 400 тысяч гектаров земли.

Чтобы выйти на работу, в районных администрациях нужно получить пропуск. Его выдадут только работодателям по спискам сотрудников. Это делается, чтобы убрать с улиц тех людей, которые должны оставаться дома. Заявки на пропуска начали принимать в субботу, 4 апреля. В Брянске перед райадминистрациями выстроились огромные очереди.

Напомним, режим всеобщей самоизоляции в Брянской области действует до 30 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU