Брянских рыбаков просят оставаться дома во время режима самоизоляции

7 Апр 2020 2020-04-07T12:09:28+03:00

Во время несчастного случая на воде немедленно звоните в службы спасения. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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Брянских рыбаков попросили оставаться дома. Озера и реки патрулируют сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам.

- Несмотря на введенный на территории Брянской области режим самоизоляции, многие рыбаки проводят свободное время вблизи рек, озер и прудов, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Бррянской области. - Во время патрулирований инспекторы встретили несколько рыбаков на лодках. У них проверили наличие средств спасения и спасательных жилетов, со всеми провели профилактические беседы.

ВАЖНО

Во время несчастного случая на воде немедленно звоните в службы спасения: 101 или 112. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Брянской области: 8 (4832) 443-000.

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ИСТОЧНИК KP.RU