В Брянской области коронавирусом впервые заболел ребенок
Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное
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В Брянской области подтвердили коронавирус у ребенка. Об этом сообщили в оперштабе.
Состояние юного пациента медики оценивают как удовлетворительное. Известно, что болезнь от подхватил от взрослых, которые были прихожанами протестантской церкви.
Всего же за сутки на брянщине выявили 32 новых случая COVID-19. Большинство заболевших прихожане и контактировавшие с ними. Но есть два "завозных" случая - заболевшие приехали из Италии и Санкт-Петербурга.
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ИСТОЧНИК KP.RU