В Брянской области коронавирусом впервые заболел ребенок

7 Апр 2020 2020-04-07T09:01:18+03:00

Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное

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В Брянской области подтвердили коронавирус у ребенка. Об этом сообщили в оперштабе.

Состояние юного пациента медики оценивают как удовлетворительное. Известно, что болезнь от подхватил от взрослых, которые были прихожанами протестантской церкви.

Всего же за сутки на брянщине выявили 32 новых случая COVID-19. Большинство заболевших прихожане и контактировавшие с ними. Но есть два "завозных" случая - заболевшие приехали из Италии и Санкт-Петербурга.

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ИСТОЧНИК KP.RU