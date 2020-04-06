В Брянске вернут льготные проездные

6 Апр 2020 2020-04-06T20:05:27+03:00

Льготными проездными смогут воспользоваться только те, кто не попал под ограничения режима самоизоляции. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Однако пока только для многодетных

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С 7 апреля в Брянске возобновят работу льготных проездных. Однако ими смогут воспользоваться только те, кто не попал под ограничения режима самоизоляции, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Это значит, что проездные останутся заблокированными для пенсионеров, школьников и студентов, которые находятся на домашнем обучении.

Таким образом получается, что льгота останется только у многодетных.

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ИСТОЧНИК KP.RU