В Брянске вернут льготные проездные
Однако пока только для многодетных
Льготными проездными смогут воспользоваться только те, кто не попал под ограничения режима самоизоляции.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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С 7 апреля в Брянске возобновят работу льготных проездных. Однако ими смогут воспользоваться только те, кто не попал под ограничения режима самоизоляции, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Это значит, что проездные останутся заблокированными для пенсионеров, школьников и студентов, которые находятся на домашнем обучении.
Таким образом получается, что льгота останется только у многодетных.
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ИСТОЧНИК KP.RU