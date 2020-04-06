Двухлетний ребенок умер, подавившись кусочком кураги

6 Апр 2020 2020-04-06T18:54:15+03:00

Пока медики ехали, врач по громкой связи пытался объяснить мужчине, как спасти сына. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Отец 15 минут пытался спасти сына, который нечаянно подавился кусочком кураги. Трагедия произошла 4 апреля в подмосковном поселке Лесной Городок.

Во время завтрака двухлетний мальчик поперхнулся и начал задыхаться. Отец ребенка сразу же бросился звонить в скорую. Мужчина рассказал, что его сын взял в рот кусочек кураги и теперь задыхается. На место ЧП выехала скорая.

Пока медики ехали, врач по громкой связи пытался объяснить мужчине, как спасти сына. Отец 15 минут послушно выполнял все указания, пока бригада скорой не прибыла на место. Медики боролись за жизнь мальчика, но спасти его, к сожалению, не удалось.

"Как пояснили врачи полицейским, кусочек кураги попал ребенку в разветвление бронхов, в связи с чем спасти его не представлялось возможным," - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

По факту смерти малыша следственный комитет проводит проверку. Правоохранители будут выяснять все причины и обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU