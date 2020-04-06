В Брянске выявили 86 предприятий-нарушителей режима самоизоляции

6 Апр 2020 2020-04-06T18:34:10+03:00

После визитов полиции они добровольно закрылись

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В Брянске во время режима самоизоляции выявили 86 предприятий-нарушителей. Проверки проводят сотрудники полиции, администрации и инспекции труда с 31 марта.

Контролеры прошлись по магазинам.

- Выявлено 86 предприятий и торговых точек, осуществляющих свою деятельность с нарушениями действующего законодательства, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Они при проведении рейдов добровольно прекратили работу. Нарушителям выдали более 150 предостережений и уведомлений о необходимости соблюдения Указа Президента России и Постановления Правительства.

Рейды правоохранителей продолжатся.

Напомним, на время режима самоизоляции в Брянской области должны были прекратить работу предприятия общественного питания, салоны красоты, ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения.

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ИСТОЧНИК KP.RU