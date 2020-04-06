В Брянской области не рассматривают формат дистанционного ЕГЭ
В Брянской области не планирую проводить ЕГЭ дистанционно. Об этом рассказала директор департамента образования и науки Елена Егорова в эфире телеканала "Брянская губерния".
С 6 апреля брянские школьники учатся дистанционно. Но это не повлияет на сдачу экзаменов.
Однако скорректируют сроки приема документов и экзамены для поступления в вузы и ссузы.
Также Елена Егорова рассказала, что, хотя срок проведения экзаменов перенесли, но процедура экзамена остается прежней. К ЕГЭ Брянская область готова.
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ИСТОЧНИК KP.RU