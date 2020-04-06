2020-04-06T18:11:48+03:00
Общество

В Брянской области не рассматривают формат дистанционного ЕГЭ

Об этом рассказала директор департамента образования и науки Елена Егорова
Максим Рябцев
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В Брянской области не планирую проводить ЕГЭ дистанционно. Об этом рассказала директор департамента образования и науки Елена Егорова в эфире телеканала "Брянская губерния".

С 6 апреля брянские школьники учатся дистанционно. Но это не повлияет на сдачу экзаменов.

Однако скорректируют сроки приема документов и экзамены для поступления в вузы и ссузы.

Также Елена Егорова рассказала, что, хотя срок проведения экзаменов перенесли, но процедура экзамена остается прежней. К ЕГЭ Брянская область готова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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