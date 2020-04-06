2020-04-06T17:06:07+03:00
Происшествия

В Мглинском районе из-за пала сухой травы сгорели дачные дома

К счастью, во время ЧП никто не пострадал
Марина АНТОНОВА
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Пожар случился в населенном пункте Портники.Пожар случился в населенном пункте Портники.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Мглинском районе из-за пала сухой травы сгорело несколько домов. ЧП случилось около пяти часов вечера в воскресенье, 5 апреля, у населенного пункта Портники. Сгорели пять нежилых построек и два дачных дома. Как рассказали "Комсомольской правде" в Брянске" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, во время пожара никто не пострадал.

В МЧС напоминают, что за несоблюдение правил противопожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. Поджигателям грозит штраф до трех тысяч рублей. За те же действия в условиях особого противопожарного режима, штрафы увеличиваются.

На выходных в брянских лесах установился второй класс пожарной опасности. За одни сутки лесопожарная служба выезжала на вызовы 32 раза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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