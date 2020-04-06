В Брянске начали дезинфицировать дворы
Одну из машин заметили на улице Костычева
Дорожники принялись за обработку дворов.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске начали обработку дворов. Об этом "Комсомолке" рассказали читатели. Они прислали в редакцию фотографии с улицы Костычева.
В Брянске вот уже два дня дезинфицируют дороги, тротуары и остановки. Улицы поливают раствором гипохлорита натрия.
К слову, дезинфекцию в области сейчас проводят во всех местах общего пользования. Обработку проходят также детские площадки и даже подъезды домов.
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ИСТОЧНИК KP.RU