2020-04-06T15:26:19+03:00
Общество

В Брянске начали дезинфицировать дворы

Одну из машин заметили на улице Костычева
Мария Дедкова
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Дорожники принялись за обработку дворов.Дорожники принялись за обработку дворов.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске начали обработку дворов. Об этом "Комсомолке" рассказали читатели. Они прислали в редакцию фотографии с улицы Костычева.

В Брянске вот уже два дня дезинфицируют дороги, тротуары и остановки. Улицы поливают раствором гипохлорита натрия.

К слову, дезинфекцию в области сейчас проводят во всех местах общего пользования. Обработку проходят также детские площадки и даже подъезды домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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