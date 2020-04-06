В апреле уменьшили число авиарейсов Брянск-Санкт-Петербург
Из-за сложной эпидобстановки жители области стали меньше летать
Поэтому в апреле самолеты из Брянска в Санкт-Петербург будут летать по средам, пятницам и воскресеньям.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Авиакомпания-перевозчик приняла решение уменьшить число рейсов Брянск-Санкт-Петербург. По словам представителей брянского аэропорта, из-за сложной эпидобстановки число пассажиров сократилось.
Поэтому в апреле самолеты из Брянска в Санкт-Петербург будут летать по средам, пятницам и воскресеньям.
Напомним, раньше рейсы выполняли еще и по понедельникам.
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ИСТОЧНИК KP.RU