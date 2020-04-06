В апреле уменьшили число авиарейсов Брянск-Санкт-Петербург

6 Апр 2020 2020-04-06T14:46:56+03:00

Поэтому в апреле самолеты из Брянска в Санкт-Петербург будут летать по средам, пятницам и воскресеньям. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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Авиакомпания-перевозчик приняла решение уменьшить число рейсов Брянск-Санкт-Петербург. По словам представителей брянского аэропорта, из-за сложной эпидобстановки число пассажиров сократилось.

Поэтому в апреле самолеты из Брянска в Санкт-Петербург будут летать по средам, пятницам и воскресеньям.

Напомним, раньше рейсы выполняли еще и по понедельникам.

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ИСТОЧНИК KP.RU