В Брянске отмененные апрельские проездные перенесут на май

6 Апр 2020 2020-04-06T14:29:22+03:00

Доплачивать за проезд горожанам не придется

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В Брянской области режима самоизоляции продлили до 30 апреля. В связи с этим брянцам, которые оплатили льготный проездной на апрель, перенесут его на май. Об этом сообщили в группе "Брянский автобус".

Доплачивать за это жителям не придется. Напомним, льготные проездные отменили пенсионерам, школьникам и студентам.

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ИСТОЧНИК KP.RU