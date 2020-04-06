В Брянске отмененные апрельские проездные перенесут на май
Доплачивать за проезд горожанам не придется
Фото: "Брянский автобус"
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В Брянской области режима самоизоляции продлили до 30 апреля. В связи с этим брянцам, которые оплатили льготный проездной на апрель, перенесут его на май. Об этом сообщили в группе "Брянский автобус".
Доплачивать за это жителям не придется. Напомним, льготные проездные отменили пенсионерам, школьникам и студентам.
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ИСТОЧНИК KP.RU