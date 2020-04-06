Врачи следят за состоянием детей брянцев, заразившихся коронавирусом

6 Апр 2020 2020-04-06T14:14:27+03:00

Малышей с лабораторно подтвержденным заболеванием пока нет

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У детей брянцев, подхвативших коронавирус, пока не подтвердили заболевание. Малыши находятся под присмотром врачей и чувствуют себя хорошо. У них взяли пробы. Специалисты ждут результатов анализов.

Напомним, в Брянской области на 6 апреля подтвердили 24 случая коронавируса. Пациенты проходят лечение в Брянской областной инфекционной больнице. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное, сообщает оперштаб.

Детей с подтвержденным диагнозом коронавирус будут отправлять в детскую городскую больницу №1. Здесь есть инфекционное отделение, рассчитанное на 150 маленьких пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU