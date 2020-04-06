Брянская областная больница сможет принять 400 пациентов с коронавирусом
В Брянской областной больнице готовы принять больше 400 больных коронавирусом. Об этом рассказали медики на встрече с представителями оперативного штаба.
Всех зараженных поместят в семиэтажный корпус. Здесь под реанимацию переделали операционные блоки. К каждой кровати проводят кислородную поддержку. Персонал отрабатывает правила облачения в спецзащитный костюм и правила утилизации его после смены.
Напомним, в Брянской области коронавирус выявили у 24 человек. У всех болезнь протекает в средней и легкой степени, сообщает ГТРК "Брянск" . К аппаратам искусственной вентиляции легких пока никто не подключен.
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ИСТОЧНИК KP.RU