В Брянске медицинские маски стали шить на мебельной фабрике

6 Апр 2020 2020-04-06T12:56:36+03:00

Их обещают поставить в государственные аптеки

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В Брянске медицинские маски начали шить на мебельной фабрике. Она находится на улице Фосфоритной в Володарском районе. Для нового производства перепрофилировали цех, в котором шили обивку для мягкой мебели.

На предприятии соблюдают все необходимые нормы. Маски шьют трехслойные, стерильные. В сутки выпускают три тысячи штук, сообщает «Брянская губерния». Все маски будут поставлять в государственные аптеки Брянской области.

Кстати, с 6 апреля многие брянцы выходят на работу. Средства защиты для сотрудников обязан предоставить работодатель. Он же должен следить, дезинфицируют ли рабочие места.

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ИСТОЧНИК KP.RU