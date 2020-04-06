Самоизоляция в Брянске: пенсионеры получат больничные

6 Апр 2020 2020-04-06T11:58:09+03:00

Однако брянцев предупредили, что в это время на работе появляться не нужно, а нужно остаться дома. Фото: Иван ВИСЛОВ

Самоизоляция в Брянске: пожилые люди смогут рассчитывать на выплаты

Изменить размер текста: A A

Брянские пенсионеры получили право брать больничные на время самоизоляции. Об этом сообщили в региональном отделении Фонда социального страхования.

С 6 апреля 2020 года вступает в силу постановление правительства, по которому пожилым людям можно оформить листок нетрудоспособности на время карантина или самоизоляции.

О своем выходе на больничный нужно сообщить работодателю по телефону, СМС, электронной почте. Нерабочими будут считаться дни с 6 по 19 апреля 2020 года.

ФСС назначит и выплатит пособие по временной нетрудоспособности.

Однако брянцев предупредили, что в это время на работе появляться не нужно, а нужно остаться дома.

ВАЖНО

Вопросы можно задать по телефонам "горячей линии".

Телефоны: (4832) 62-41-22, 62-41-57.

Подробности на сайте ведомства: http://r32.fss.ru/.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU