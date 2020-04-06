Самоизоляция в Брянске: пенсионеры получат больничные
Брянские пенсионеры получили право брать больничные на время самоизоляции. Об этом сообщили в региональном отделении Фонда социального страхования.
С 6 апреля 2020 года вступает в силу постановление правительства, по которому пожилым людям можно оформить листок нетрудоспособности на время карантина или самоизоляции.
О своем выходе на больничный нужно сообщить работодателю по телефону, СМС, электронной почте. Нерабочими будут считаться дни с 6 по 19 апреля 2020 года.
ФСС назначит и выплатит пособие по временной нетрудоспособности.
Однако брянцев предупредили, что в это время на работе появляться не нужно, а нужно остаться дома.
ВАЖНО
Вопросы можно задать по телефонам "горячей линии".
Телефоны: (4832) 62-41-22, 62-41-57.
Подробности на сайте ведомства: http://r32.fss.ru/.
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ИСТОЧНИК KP.RU