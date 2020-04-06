За нарушение режима самоизоляции брянцы получили первые штрафы

6 Апр 2020 2020-04-06T11:37:37+03:00

Отмечается, что санкции применили к тем, кто вышел на улицу без острой необходимости. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Брянцы получили первые административные протоколы за нарушение режима самоизоляции. Об этом корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

По данным на 5 апреля, 4 жителям области выдали предписание ко статье КоАП РФ 6.3. "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". 18 человек наказали по статье КоАП РФ 20.6.1. "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

Отмечается, что санкции применили к тем, кто вышел на улицу без острой необходимости. К слову, некоторых брянцев сотрудники полиции останавливали повторно.

Напомним, режим полной самоизоляции в Брянской области продлили до 30 апреля. Все это время брянцам, рекомендовали не покидать дома. Если же на улицу выйти нужно, то при себе должен быть паспорт и документ, разрешающий передвижение по городу.

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ИСТОЧНИК KP.RU