Брянскую областную больницу проверят на готовность к приему пациентов с коронавирусом
В медучреждение приехали представители оперштаба
Фото: оперативный штаб Брянской области по распространению коронавирусной инфекции
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В Брянской областной больнице проверят готовность приема пациентов с коронавирусом. В медучреждение приехали представили оперштаба региона.
Областные власти намерены посетить семиэтажный корпус, который планируют отдать под лечение коронавирусных больных.
Представители оперштаба обсудят план по лечению и проверят обеспеченность больницы лекарствами.
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ИСТОЧНИК KP.RU