2020-04-06T10:55:15+03:00
Общество

Брянскую областную больницу проверят на готовность к приему пациентов с коронавирусом

В медучреждение приехали представители оперштаба
Мария Дедкова
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Фото: оперативный штаб Брянской области по распространению коронавирусной инфекцииФото: оперативный штаб Брянской области по распространению коронавирусной инфекции
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В Брянской областной больнице проверят готовность приема пациентов с коронавирусом. В медучреждение приехали представили оперштаба региона.

Областные власти намерены посетить семиэтажный корпус, который планируют отдать под лечение коронавирусных больных.

Представители оперштаба обсудят план по лечению и проверят обеспеченность больницы лекарствами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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