6 Апр 2020 2020-04-06T10:23:28+03:00

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39-летнего жителя Новозыбкова будут судить за попытку дать взятку врио начальника отдела ГИБДД. Уголовное дело будут рассматривать в Новозыбковском городском суде.

По версии следствия, около семи часов утра 21 января горожанин ехал пьяным на своей машине «Фольксваген Поло» в Новозыбкове. На улице Первомайской его остановили автоинспекторы. На водителя составили административный протокол.

Но он понимал, что его лишат водительских прав. И попытался решить проблему любыми способами. Брянец взял такси и доехал до отдела ГИБДД МО МВД России «Новозыбковский». Он лично передал временно исполняющему обязанности начальника 40 тысяч рублей. За вознаграждение он просил не направлять административное дело в суд. Деньги он положил между листами административного материала, составленного на него. Дело лежало на столе у полицейского.

Но врио начальника не стал брать взятку. Около половины одиннадцатого он сообщил о ней в дежурную часть полиции.

- Обвиняемый свою причастность к совершению преступления не отрицает, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – И полностью признал свою вину.

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ИСТОЧНИК KP.RU