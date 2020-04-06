Властей Стародуба обязали взять на баланс 24 асфальтированные дороги
Без собственника никто не отвечал за их состояние
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Властей брянского города Стародуб обязали зарегистрировать право собственности на 24 асфальтированных дороги. Прокуратура подала 14 исков в суд.
- Дороги общего пользования не имеют собственника, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Это не позволяет обеспечить их надлежащее содержание и ремонт.
Все иски в суде удовлетворили. Теперь чиновники обязаны зарегистрировать права собственности на муниципальные дороги.
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ИСТОЧНИК KP.RU