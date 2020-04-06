В Брянской области на «горячую линию» по коронавирусу за выходные позвонили 1243 человека

6 Апр 2020 2020-04-06T09:58:07+03:00

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В Брянской области на «горячую линию» по коронавирусу за минувшие выходные, 4 и 5 апреля, позвонили 1243 человека. 590 звонков приняли в субботу, 653 – в воскресенье. Об этом сообщают в оперативном штабе.

Брянцы спрашивали, что разрешено, а что - нет во время самоизоляции. Звонили работники и работодатели на счет пропусков, которые начали действовать в понедельник, 6 апреля.

Но некоторые брянцы не могут дозвониться на «горячую линию». Об этом они пишут в комментариях в социальных сетях.

Кроме многоканального телефона вопросы по коронавирусу можно задать единой службе спасения по номеру 112. А также прислать письмо на электронную почту.

Телефоны «горячей линии»: 88003015869, 112.

Электронная почта: stopkoronavirus32@bryanskobl.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU