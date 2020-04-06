В Карачевском районе иномарка вылетела в кювет и перевернулась

6 Апр 2020 2020-04-06T08:57:18+03:00

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В Карачевском районе «Ауди 100» вылетела в кювет в кювет и перевернулась. Дорожно-транспортное происшествие случилось около восьми часов вечера в воскресенье, 5 апреля, на 7-м километре дороги Карачев – Ружное, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

31-летний водитель ехал со стороны Карачева в сторону поселка Куприно. Автомобилист не справился с управлением. Машина съехала в правый кювет.

Водитель получил тяжелые травмы. В предкомовом состоянии, с переломом бедра и ушибом мозга его госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU