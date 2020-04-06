Можно ли ездить на дачу во время самоизоляции в Брянске: пенсионерам разрешили переехать в дачные дома
Можно ли ездить на дачу во время самоизоляции в Брянске? У дачников начинается сезон активных работ на участке. Но многие пенсионеры оказались запертыми в своих домах из-за коронавируса.
В оперативном штабе разъяснили, что поездка на дачу – не жизненная необходимость. Поэтому точно запрещено перемещаться к своему участку на общественном транспорте. До дачи можно добраться на личном автомобиле. В машине должно быть не больше двух человек.
Еще один вариант – самоизолироваться на даче. Но он подходит не многим, так как в дачных домиках без отопления еще очень холодно.
В оперштабе напоминают, что на даче не стоит собираться на шашлыки большой компанией.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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