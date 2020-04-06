2020-04-06T08:36:33+03:00
Общество

Можно ли ездить на дачу во время самоизоляции в Брянске: пенсионерам разрешили переехать в дачные дома

Мы выяснили, можно ли ездить на дачу во время самоизоляции в Брянске
Марина АНТОНОВА
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Поехать на дачу можно только на своей машине.Поехать на дачу можно только на своей машине.Фото: Марина АНТОНОВА
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Можно ли ездить на дачу во время самоизоляции в Брянске? У дачников начинается сезон активных работ на участке. Но многие пенсионеры оказались запертыми в своих домах из-за коронавируса.

В оперативном штабе разъяснили, что поездка на дачу – не жизненная необходимость. Поэтому точно запрещено перемещаться к своему участку на общественном транспорте. До дачи можно добраться на личном автомобиле. В машине должно быть не больше двух человек.

Еще один вариант – самоизолироваться на даче. Но он подходит не многим, так как в дачных домиках без отопления еще очень холодно.

В оперштабе напоминают, что на даче не стоит собираться на шашлыки большой компанией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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