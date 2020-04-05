5 Апр 2020 2020-04-05T16:27:30+03:00

За одни сутки лесопожарная служба выезжала на вызовы 32 раза.

За сутки произошло 6 пожаров в лесах

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4 апреля в Брянской области установился второй класс пожарной опасности. За одни сутки лесопожарная служба выезжала на вызовы 32 раза.

В 22 случаях тушили горящую траву, в 6 - лес, сообщают в Управлении лесами Брянской области.

Общая площадь загоревшегося леса составила 6,02 гектара. Все возгорания, к счастью, удалось потушить.

ВАЖНО

В случае обнаружения возгорания в лесу или вблизи леса сообщайте на горячую линию Лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), в диспетчерский пункт управления лесами Брянской области 8(4832) 66-44-45, а также через мобильное приложение «Берегите лес».

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ИСТОЧНИК KP.RU