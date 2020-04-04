2020-04-04T22:48:34+03:00
Общество

Брянский кафедральный собор начал принимать записки через интернет

На это пошли из-за угрозы распространения коронавируса
Марина АНТОНОВА
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Патриарх Кирилл призвал верующих молиться дома.Патриарх Кирилл призвал верующих молиться дома.Фото: Марина АНТОНОВА
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Брянский кафедральный собор из-за коронавируса начал принимать записки через интернет. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской епархии. Верующие могут подать записки с именами о здравии или упокоении, а также панихиды и обедни. Пожертвования можно переводить на расчетный счет храма. Его размер каждый определяет самостоятельно.

Напомним, патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов во время самоизоляции и молиться дома. Этому напутствию следуют и в брянских церквях.

Кстати, в Брянской области отменили все паломнические поездки на апрель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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