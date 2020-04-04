Брянский кафедральный собор начал принимать записки через интернет
Брянский кафедральный собор из-за коронавируса начал принимать записки через интернет. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской епархии. Верующие могут подать записки с именами о здравии или упокоении, а также панихиды и обедни. Пожертвования можно переводить на расчетный счет храма. Его размер каждый определяет самостоятельно.
Напомним, патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов во время самоизоляции и молиться дома. Этому напутствию следуют и в брянских церквях.
Кстати, в Брянской области отменили все паломнические поездки на апрель.
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ИСТОЧНИК KP.RU