В Брянске в гаражах в Фокинском районе зарезали мужчину
В Фокинском районе Брянска поздно вечером 1 апреля нашли тело мужчины с колото-резанными ранами на шее. По подозрению в убийстве задержали 44-летнего горожанина.
- Следователи осмотрели место происшествия, обнаружили и изъяли следы преступления, назначили необходимые судебные экспертизы, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Подозреваемого арестовали. Расследование уголовного дела по статье «Убийство» продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU