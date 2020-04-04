2020-04-04T13:53:11+03:00
Происшествия

В Брянске в гаражах в Фокинском районе зарезали мужчину

Подозреваемого в убийстве уже задержали
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.
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В Фокинском районе Брянска поздно вечером 1 апреля нашли тело мужчины с колото-резанными ранами на шее. По подозрению в убийстве задержали 44-летнего горожанина.

- Следователи осмотрели место происшествия, обнаружили и изъяли следы преступления, назначили необходимые судебные экспертизы, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Подозреваемого арестовали. Расследование уголовного дела по статье «Убийство» продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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