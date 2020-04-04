2020-04-04T11:43:31+03:00
Общество

Брянские предприятия до 30 апреля должны дезинфицировать рабочие места

А сотрудников – обеспечить масками
Марина АНТОНОВА
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Сотрудники должны находиться на рабочих местах в масках.Сотрудники должны находиться на рабочих местах в масках.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Брянские предприятия и организации, которые продолжат функционировать до 30 апреля, должны ежедневно дезинфицировать рабочие места. А также предоставить сотрудникам средства индивидуальной защиты. Это одно из условий предоставления пропуска для работника. Такую норму установили на заседании оперативного штаба 3 апреля.

Для того, чтобы получить пропуска, работодатель, юридические лицо или индивидуальный предприниматель, должен предоставить информацию в региональное управление Роспотребндзора о противоэпидемиологических мероприятиях, которые будут проводить. И о количестве дезинфицирующих средств, а также медицинских масок. Этот запас должен быть рассчитан на одни сутки и на неделю. Будет ли эта норма выполняться, покажет время.

Напомним, в Брянской области утвердили списки работающих весь апрель предприятий и организаций. Как получить пропуск, читайте здесь.

На 4 апреля в Брянской области коронавирусом заболели 19 человек. Диазноз 12 из них подтвердился в субботу. Это прихожане протестанской церкви, которые заразились инфекцией в Брянске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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