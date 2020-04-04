Брянские предприятия до 30 апреля должны дезинфицировать рабочие места

4 Апр 2020 2020-04-04T11:43:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Брянские предприятия и организации, которые продолжат функционировать до 30 апреля, должны ежедневно дезинфицировать рабочие места. А также предоставить сотрудникам средства индивидуальной защиты. Это одно из условий предоставления пропуска для работника. Такую норму установили на заседании оперативного штаба 3 апреля.

Для того, чтобы получить пропуска, работодатель, юридические лицо или индивидуальный предприниматель, должен предоставить информацию в региональное управление Роспотребндзора о противоэпидемиологических мероприятиях, которые будут проводить. И о количестве дезинфицирующих средств, а также медицинских масок. Этот запас должен быть рассчитан на одни сутки и на неделю. Будет ли эта норма выполняться, покажет время.

Напомним, в Брянской области утвердили списки работающих весь апрель предприятий и организаций. Как получить пропуск, читайте здесь.

На 4 апреля в Брянской области коронавирусом заболели 19 человек. Диазноз 12 из них подтвердился в субботу. Это прихожане протестанской церкви, которые заразились инфекцией в Брянске.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU