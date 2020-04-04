Новые случаи заражения коронавирусом в Брянске на 4 апреля 2020 года: заболели еще 12 человек

4 Апр 2020 2020-04-04T10:55:21+03:00

В Брянске коронавирусом заразились еще 12 человек

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Число заболевших коронавирусом в Брянске на 4 апреля 2020 года составило 19 человек. В Брянске выявили новые случаи заражения. Еще 12 человек заболели новой инфекцией. Это прихожане церкви евангелистов в Бежицком районе. Они заразились от приехавших из Испании брянцев.

Протестантскую церковь опечатали 1 апреля. Ее закрыли на 90 суток.

Все заболевшие находятся в специальном изолированном корпусе Брянской областной больницы. Их состояние удовлетворительное, сообщают в региональном оперативном штабе.

В Брянске области на 4 апреля 2020 года подтвердили 19 случаев заболевания коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU