Новые случаи заражения коронавирусом в Брянске на 4 апреля 2020 года: заболели еще 12 человек
Число заболевших коронавирусом в Брянске на 4 апреля 2020 года составило 19 человек. В Брянске выявили новые случаи заражения. Еще 12 человек заболели новой инфекцией. Это прихожане церкви евангелистов в Бежицком районе. Они заразились от приехавших из Испании брянцев.
Протестантскую церковь опечатали 1 апреля. Ее закрыли на 90 суток.
Все заболевшие находятся в специальном изолированном корпусе Брянской областной больницы. Их состояние удовлетворительное, сообщают в региональном оперативном штабе.
В Брянске области на 4 апреля 2020 года подтвердили 19 случаев заболевания коронавирусом.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Брянске»