Места в стационарах для заболевших коронавирусом оборудуют в районах Брянской области

4 Апр 2020 2020-04-04T10:06:26+03:00

Пока потребности в дополнительных местах нет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Брянске для зараженных подготовили 613 мест в больницах

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Места в стационарах для заболевших коронавирусом брянцев подготовят в районах области. Изолированные койки оборудуют в Дятькове, Клетне, Клинцах и Севске. Такое решение приняли на очередном заседании оперативного штаба 3 апреля.

Пока потребности в дополнительных местах для больных в районах нет. Но в регионе готовятся к любому развитию событий.

Напомним, в Брянске для больных коронавирусом освободили два корпуса областной больницы, в том числе и семиэтажный. Пока все заразившиеся находятся в боксах инфекционной больницы. В детской областной больнице есть 56 мест.

Напомним, на утро 4 апреля в Брянской области семь заболевших новой коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU