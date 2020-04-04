В Брянской области до 30 апреля закрывают розничные магазины
В Брянской области до 30 апреля не будут работать розничные магазины. Исключение сделано только для продовольственных магазинов, аптек, зоомагазинов, салонов связи. Очередные изменения в постановление правительства Брянской области «О введении режима повышенной готовности» внесли 3 апреля.
Работать также будут те магазины, в которых продают товары первой необходимости. Список утвердили в правительстве РФ. Он состоит из 23 пунктов. Это бытовая химия, средства гигиены, свечи, спички, бензин.
Остальные магазины могут работать с условием доставки.
Напомним, в Брянской области утвердили список работающих на время полной самоизоляции магазинов.
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ИСТОЧНИК KP.RU