В Брянской области до 30 апреля закрывают розничные магазины

4 Апр 2020 2020-04-04T09:43:36+03:00

Они могут работать с доставкой

Изменить размер текста: A A

В Брянской области до 30 апреля не будут работать розничные магазины. Исключение сделано только для продовольственных магазинов, аптек, зоомагазинов, салонов связи. Очередные изменения в постановление правительства Брянской области «О введении режима повышенной готовности» внесли 3 апреля.

Работать также будут те магазины, в которых продают товары первой необходимости. Список утвердили в правительстве РФ. Он состоит из 23 пунктов. Это бытовая химия, средства гигиены, свечи, спички, бензин.

Остальные магазины могут работать с условием доставки.

Напомним, в Брянской области утвердили список работающих на время полной самоизоляции магазинов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU